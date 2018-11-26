Шестилетний мальчик погиб от удара током на Алтае

В поселке Новом Первомайского района Алтайского края от удара током погиб шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета края.

Трагический случай произошел 24 ноября, когда дошкольник играл дома. Мальчик прикоснулся к стене, в которую был вмонтирован кусок металлического профиля, соприкасавшийся с электропроводом. Ребенок получил сильный удар током, от которого погиб на месте.

Предварительно было установлено, что в доме проводился ремонт. Работы проводил отец мальчика. Об этом пишет altapress.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.