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Шестилетний мальчик погиб от удара током на Алтае

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В поселке Новом Первомайского района Алтайского края от удара током погиб шестилетний мальчик. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинении смерти по неосторожности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета края.

Трагический случай произошел 24 ноября, когда дошкольник играл дома. Мальчик прикоснулся к стене, в которую был вмонтирован кусок металлического профиля, соприкасавшийся с электропроводом. Ребенок получил сильный удар током, от которого погиб на месте.

Предварительно было установлено, что в доме проводился ремонт. Работы проводил отец мальчика. Об этом пишет altapress.ru.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

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