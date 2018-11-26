Алабай вцепился в лицо ребенку в Сызрани

В Сызрани в больницу доставили шестилетнего мальчика, которому в лицо вцепился пес, похожий на алабая. Укус был настолько сильным, что у мальчика была видна лобная кость. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. Кроме того, он пережил сильное нервное потрясение и был очень испуган.

Это произошло вечером в воскресенье, 25 ноября. Рядом с ребенком в этот момент находилась его мать. Собаку удалось прогнать мужчине, проходившему мимо. Как отмечает НИА «Самара», собака напала на мальчика в районе рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. После закрытия торговых рядов там обычно собираются стаи бездомных животных.

Ранее сообщалось о том, что бродячие собаки повредили несколько машин в центральной части Калининграда — они пытались достать кошку, которая спряталась от них под одним из автомобилей. Стаю отогнали от машин прохожие.