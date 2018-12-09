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В центре южноуральского города установили срубленную у соседнего магазина ель

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Фото: 74.ru
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В центре города Чебаркуля (Челябинская область) установили новогоднюю елку, срубленную ранее у соседнего магазина.

Исполняющий обязанности заместителя главы города по городскому хозяйству Юрий Заневский заявил, что по ошибке была срезана не та ель, которую собирались срубить изначально.

Как сообщил портал 74.ru в воскресенье, 9 декабря, местные жители оказались крайне возмущены сносу дерева.

«Конечно, проще вырубить, чем купить искусственную современную елку. Ведь она никому не мешала, а только радовала глаз окружающих», — рассказала жительница города Галина Шестакова.

Заневский на возмущения жителей ответил, что дерево всё равно пришлось бы убрать, потому что оно находилось над подземными коммуникациями.

4 декабря в немецком Мюнхене установили самую дорогую рождественскую ель в Европе. Необычная елка представляет собой пластмассовую пирамиду, состоящую из 2018 золотых монет, общим весом 63 кг. Общая стоимость конструкции составляет € 2,3 млн.

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