Самую дорогую в Европе рождественскую ель установили в Германии
В немецком Мюнхене установили самую дорогую рождественскую ель в Европе. Необычная елка представляет собой пластмассовую пирамиду, состоящую из 2018 золотых монет, общим весом 63 кг.
Общая стоимость конструкции составляет € 2,3 млн.
В немецком Мюнхене установили самую дорогую рождественскую ель в Европе. Необычная елка представляет собой пластмассовую пирамиду, состоящую из 2018 золотых монет, общим весом 63 кг.
Общая стоимость конструкции составляет € 2,3 млн.