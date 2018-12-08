Прямой эфир

Российских журналистов не пустили на Украину из-за недостатка денег на счете

0
Фото: REUTERS/Vyacheslav Madiyevsky
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Старшего редактора интернет-газеты «Фонтанка.ру», корреспондента газеты «Мой район» и сотрудника издания «Старая Русь» не пустили на Украину из-за недостатка средств для пребывания в стране. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники СМИ прибыли в страну по официальному приглашению на конференцию, посвященную расследованиям.

Свое мнение касательно этой ситуации высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что подобные инциденты вызывают сожаление, тем более когда это происходит «накануне выборов на Украине».

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Журналист Первого канала ответил британским СМИ на статью о «шпионаже»
В Совфеде связали разрыв Договора о дружбе с выборами на Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017