Российских журналистов не пустили на Украину из-за недостатка денег на счете

Старшего редактора интернет-газеты «Фонтанка.ру», корреспондента газеты «Мой район» и сотрудника издания «Старая Русь» не пустили на Украину из-за недостатка средств для пребывания в стране. Об этом 8 декабря сообщает ТАСС.

Отмечается, что сотрудники СМИ прибыли в страну по официальному приглашению на конференцию, посвященную расследованиям.

Свое мнение касательно этой ситуации высказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он отметил, что подобные инциденты вызывают сожаление, тем более когда это происходит «накануне выборов на Украине».

В настоящее время в ряде граничащих с Россией областей Украины действует военное положение, введенное после того, как 25 ноября три корабля ВМС Украины вторглись в территориальные воды России в Черном море.

На фоне этого 30 ноября украинская погранслужба запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, а в Верховной раде предложили не пускать на украинскую территорию и россиянок.