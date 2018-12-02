Журналист Первого канала ответил британским СМИ на статью о «шпионаже»

Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев назвал несоответствующей действительности публикацию в британской газете Mail On Sunday о том, что его съемочная группа якобы занималась шпионажем.

Статья вышла в Mail On Sunday вечером 1 декабря. В ней рассказывалось о двух российских «шпионах-журналистах», которые попали на камеры видеонаблюдения. После этого, по данным издания, на все военные базы страны были разосланы предупреждения из-за замеченных российских корреспондентов рядом со штаб-квартирой 77-й бригады (киберподразделение британской армии).

«В статье указывается, что мы пытались проникнуть на территорию базы — мы не пытались никуда проникнуть. Во-первых, это сделать очень сложно, потому что там два забора, во-вторых, нам это не нужно», — рассказал Сиразиев, которого цитирует ТАСС.

Корреспондент отметил, что сам подошел к охраннику и показал свои документы, а журналистское удостоверение у него даже никто не просил.

«Да, мы снимали, но делали это не на территории базы, а вдоль дороги, где идет забор. Никаких табличек о запрете на съемку там не было», — добавил Сиразиев.

Он также отметил, что считает странным назвать информацию об этой базе секретной, так как всю информацию о ней он нашел в открытом доступе в интернете. В Wikipedia в том числе указано, где эта база находится, уточнил журналист.

Отношения России и Британии заметно обострились после инцидента в британском Солсбери. В марте там были найдены без сознания британский агент и экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По заявлениям Лондона, они серьезно пострадали от нервно-паралитического вещества группы «Новичок», якобы произведенного в России. В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений.

После длительного лечения пострадавшие, по заверениям британской стороны, пришли в себя, однако Сергей Скрипаль с тех пор ни разу не появлялся на публике. В произошедшем обвинили россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. 5 сентября прокуратура Великобритании выдала ордер на их арест, назвав их агентами ГРУ. Им предъявлены обвинения по четырем статьям, среди которых также значится покушение на убийство Скрипалей. Боширов и Петров в интервью телеканалу RT рассказали, что не были знакомы со Скрипалями и приехали в Солсбери как туристы.