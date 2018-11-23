В Британии раскрыли новые подробности «дела Скрипалей»

Скотленд-Ярд раскрыл новые подробности «дела Скрипалей». BBC показали кадры с копией флакона, в котором якобы содержался яд.

По миру разлетелись и кадры камер видеонаблюдения в Солсбери. В объектив попали россияне, которых обвиняют в отравлении. Однако на видео Петров и Боширов ведут себя как туристы, а не как разведчики. В фильме BBC много действующих лиц, нет лишь самих пострадавших. О том, где находится бывший шпион и его дочь, не сказано ни слова.

Москва не намерена объясняться из-за публикаций по «делу Скрипалей». Посольство РФ направило очередную ноту в МИД Великобритании. Лондону указали на нарушение международного права и бездоказательность обвинений. Дипмиссия: РФ продолжит требовать провести совместное открытое расследование.