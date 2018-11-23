Захарова «насладилась» новыми видеозаписями с Петровым и Бошировым

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «насладилась» новыми видео, обнародованным накануне Скотленд-Ярдом. По данным лондонской полиции, на кадрах запечатлены россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«Новые свидетельства неизвестно чего, предоставленные мировой общественности подставной конторой Bellingcat и ее российским зеркалом, шокируют», — написала Захарова на своей странице в Facebook 23 ноября.

Она отметила, что уже «не задает риторических вопросов», а утверждает, что таким образом правительство премьера Великобритании Терезы Мэй перебивает повестку Brexit и обсуждение собственной отставки.

«Слишком банально? Ну, как умеют», — добавила представитель МИДа.

На записи, предоставленной лондонской полицией, двое мужчин гуляют по городу и проходят паспортный контроль.Также показана фотография флакона, из которого якобы было разбрызгано отравляющее вещество. Следствие утверждает, что оставшимся «Новичком» можно было отравить еще тысячи людей.

Скрипали были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Затем 30 июня в одном из домов в британском Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина со следами отравления тем же нервно-паралитическим веществом, от которого ранее пострадали Скрипали. Женщину спасти не удалось, состояние пострадавшего мужчины оценивалось как стабильно тяжелое.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к обоим инцидентам. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ).

26 сентября проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По данным организации, Боширов — на самом деле 39-летний Анатолий Чепига, сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине. 9 октября представитель инициативной группы Bellingcat выразил предположение, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

Россия отвергает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После публикации расследования о втором подозреваемом в отравлении Скрипаля, Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.