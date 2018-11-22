Пострадавший в Солсбери полицейский дал первое интервью

Пострадавший в результате инцидента в британском Солсбери, где отравились бывший сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, полицейский Ник Бейли дал первое интервью.

По его словам, он почувствовал себя плохо после того, как посетил дом Скрипалей. При этом он был в защитном костюме, поэтому не знает, как именно мог контактировать с отравляющим веществом, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Би-би-си.

Мужчина предположил, что яд мог проникнуть через перчатки, когда он поправлял очки или респиратор. Так же он считает, что во время посещения дома отравляющие вещество уже был на его руке.

Полицейский описал симптомы отравления, которые появились у него перед госпитализацией. Отмечается, что они также не вписываются в картину симптомов при контакте с «Новичком», как и в случае с Сергеем и Юлией Скрипалями.

Бейли был выписан из больницы через две недели после инцидента, однако по распоряжению британских властей ему пришлось уничтожить многие свои вещи, а также переехать из дома.

Великобритания утверждает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Они якобы подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок».

Россия категорически отвергает обвинения и отвечает, что британские власти не раскрывают детали расследования, а Скрипалей, которые уже выздоровели, никто так и не видел.

Глава МИД России Сергей Лавров 6 ноября заявил, что Москве не о чем говорить с Лондоном по «делу Скрипалей», пока Великобритания не предоставит консульский доступ к Юлии Скрипаль, которая является гражданкой РФ.