Скотленд-Ярд обнародовал новое видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери

Лондонская полиция обнародовала новое видео с подозреваемыми в отравлении бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

На записи двое россиян — Александр Петров и Руслан Боширов. На части кадров они проходят паспортный контроль, на другой — мужчины гуляют по городу, пишет Би-би-си.

Также канал показал фотографию флакона, из которого якобы было разбрызгано отравляющее вещество. Следствие утверждает, что оставшимся «Новичком» можно было отравить еще тысячи людей.

22 ноября пострадавший в результате инцидента в британском Солсбери полицейский Ник Бейли дал первое интервью.

4 марта в Солсбери были отравлены британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако они ни разу не появлялись на публике.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к инциденту. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их агентами ГРУ.

В Москве не раз указывали на бездоказательность этих обвинений. По их словам, Великобритания отказывается от сотрудничества в расследовании.