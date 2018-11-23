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В Кремле рассказали о примененном в Солсбери яде

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Фото: Global Look Press/Andrew Parsons
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления лондонской полиции о том, что ядом, якобы примененным в британском Солсбери при отравлении бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, можно было отравить еще тысячи людей.

«Мы не знаем какое вещество применялось, его количество, кто был отравлен, что с ними произошло и куда они подевались», — сказал Песков 23 ноября.

Применение «отравляющих веществ в Европе» пресс-секретарь российского лидера назвал очень опасным фактом.

Песков напомнил, что Москва неоднократно с самого начала расследования предлагала свою помощь Лондону, однако британская сторона отказала в доступе к материалам дела.

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«Нам было отказано, и мы не располагаем никакими данными о том, что произошло в Солсбери», — отметил Песков.

Ранее 23 ноября лондонская полиция опубликовала новые видео с обвиняемыми Великобританией в отравлении Скрипалей. На записи россияне Александр Петров и Руслан Боширов проходят паспортный контроль и гуляют по Солсбери.

Также следствие обнародовало фотографию флакона, из которого якобы было разбрызгано отравляющее вещество, заявив, что его остатками можно было отравить еще тысячи людей.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. В следствии заявили, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». Британская сторона заявляет, что пострадавшие прошли длительное лечение и были выписаны из больницы, однако на публике они ни разу не появлялись.

В произошедшем Лондон обвинил Москву, заявив, что покушение на Скрипалей совершили якобы агенты ГРУ (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ) Александр Петров и Руслан Боширов.

В Москве отвергают обвинения, указывая на их бездоказательность. Глава МИДа России Сергей Лавров 6 ноября заявил, что диалога по «делу Скрипалей» быть не может, пока Великобритания не предоставит консульский доступ к россиянке Юлии Скрипаль.

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