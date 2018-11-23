В Госдуме отреагировали на новые видеозаписи с Петровым и Бошировым

Депутат Госдумы Сергей Маринин обвинил Запад в информационной кампании против России после обнародования 22 ноября Скотленд-Ярдом новых видеозаписей по «делу Скрипалей».

«Это информационная кампания против России, она идет давно и цель понятна: создать негативный образ России, дискредитировать власть и подорвать авторитет государственных структур», — рассказал парламентарий «Известиям».

По его мнению новости по «делу Скрипалей» постоянно вбрасываются в общественное пространство, чтобы тему не забывали.

«Я думаю, это не последняя попытка информационной атаки на Россию. Нам нужно это понимать, когда очередная похожая новость появляется в СМИ», — заключил депутат.

Скотленд-Ярд 22 ноября обнародовал новое видео с подозреваемыми в отравлении в Солсбери. По данным лондонской полиции, на кадрах запечатлены россияне Александр Петров и Руслан Боширов, подозреваемые в отравлении британского агента, бывшего сотрудника Главного разведуправления (ГРУ) и британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

На первом видео, представленном лондонской полицией, Петров и Боширов запечатлены на вокзале в Солсбери, куда они прибыли незадолго до полудня 4 марта. На втором они около 11:58 идут мимо заправки по улице Уилтон-роуд, расположенной неподалеку от дома Скрипаля.

Также показана фотография флакона, из которого якобы было разбрызгано отравляющее вещество. Следствие утверждает, что оставшимся «Новичком» можно было отравить еще тысячи людей.

Скрипали были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. По данным следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок». После длительного лечения Скрипали, по заверениям британской стороны, пришли в себя, оба уже выписаны из больницы, однако Сергей Скрипальс тех пор ни разу не появлялся на публике.

Затем, 30 июня в одном из домов в британском Эймсбери были обнаружены мужчина и женщина со следами отравления тем же нервно-паралитическим веществом, от которого ранее пострадали Скрипали. Женщину спасти не удалось, состояние пострадавшего мужчины оценивалось как стабильно тяжелое.

Лондон выступил с утверждением, что Москва «с высокой долей вероятности» причастна к обоим инцидентам. Британская сторона обвинила в покушении на Скрипалей россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова. Спецслужбы Великобритании назвали их «агентами ГРУ» (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ).

26 сентября проект Bellingcat совместно с изданием Insider опубликовал результаты собственного расследования. По данным организации, Боширов на самом деле 39-летний Анатолий Чепига — сотрудник ГРУ. Он якобы получил звание Героя России в 2014 году, а также принимал участие в войнах в Чечне и на Украине. 9 октября представитель инициативной группы Bellingcat выразил предположение, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин.

Россия отвергает все обвинения, указывая на отсутствие доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что не имеет данных о награждении главой российского государства человека по фамилии Чепига. После публикации расследования о втором подозреваемом в отравлении Скрипаля, Песков заявил о намерении Кремля не вступать в дебаты по поводу имеющихся домыслов о сотрудниках ГРУ, которые появляются в СМИ и тиражируются рядом организаций.