Тольяттинский маньяк рассказал о причинах нападений на женщин

Задержанный по подозрению в нападениях с ножом на женщин в Тольятти рассказал о мотивах своих преступлений. По его словам, таким образом он хотел отомстить своей девушке, которая якобы ему изменяла. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на текст допроса задержанного, опубликованный МВД РФ.

Ранее в полиции сообщили, что неизвестный мужчина был объявлен в розыск за нанесение телесных повреждений двум женщинам в Автозаводском районе Тольятти. По факту нападений, которые подозреваемый совершил 30 ноября и 1 декабря, возбуждены уголовные дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он был задержан в Москве 6 декабря. В ГУМВД сообщили, что подозреваемый — 22-летний Артем Семенов.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, задержанный подстерегал женщин в безлюдных местах и подъездах, после чего набрасывался на них с ножом и наносил телесные повреждения, а затем скрывался.

7 декабря МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого. Как пишет НСН, после задержания Семенова на Казанском вокзале в столице его отконвоировали в Тольятти. На допросе Семенов заявил, что думал, будто его девушка ему изменяет, пил водку, после чего совершал нападения. На вопрос сотрудника полиции о том, хотел ли тот таким образом отомстить своей девушке, он ответил: «Наверное, да, просто я был злой, что она мне изменяет с моим другом». Задержанный признался, что жертв своих он выбирал по причине сходства со спины с его девушкой. Подозреваемый также рассказал, что для каждого нападения покупал новый нож, который потом оставлял на месте преступления.

В Москву Семенов приехал после того, как его объявили в розыск в Тольятти. Чтобы выехать из города, парень воспользовался сервисом «БлаБлаКар», подвозивший его водитель позже Артема опознал, сообщает телеканал «Звезда».

В беседе с журналистами сайта kp.ru бывшая девушка Семенова заявила, что они с ним расстались, и только после этого она начала встречаться с упомянутым «лучшим другом». Помимо этого, она усомнилась в своем сходстве с пострадавшими.

Отмечается, что мать подозреваемого сообщила, что сын признался ей в содеянном перед побегом в Москву. За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы. Официально в полиции подтвердили два случая нападения, однако пользователи Сети сообщают о том, что их было больше.