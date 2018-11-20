«Атамановского маньяка» посадили на 24 года

Забайкальский краевой суд 20 ноября приговорил к 24 годам лишения свободы Андрея Косова, который в феврале 2018 года напал на двух женщин в поселке Атамановка под Читой. Впоследствии СМИ прозвали преступника «атамановским маньяком».

«Косов признан виновным по всем пунктам обвинения и приговорен к 24 годам лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальной срок — в колонии строгого режима», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Виктории Михайлюк.

Помимо срока, преступник должен выплатить 1 млн рублей компенсации морального вреда и 87 тыс. рублей материального ущерба дочери погибшей женщины. Еще 1 млн рублей суд взыскал в пользу другой пострадавшей.

По версии следствия, 12 февраля Косов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на случайную прохожую и не менее 10 раз ударил ее молотком по голове. После этого он украл у жертвы 13,5 тыс. рублей и оставил умирать. Спустя некоторое время он напал на другую женщину, дважды ударил ее обухом топора по голове и украл 3 тыс. рублей. Случайным прохожим удалось оперативно вызвать «скорую» и спасти ее.

15 ноября Серпуховской городской суд Московской области приговорил к 14 годам колонии строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего кисти рук своей супруге из-за ревности. Трагедия произошла еще в декабре 2017 года. Муж отвез супругу в лес, где сначала ломал ей пальцы, а затем отсек обе руки. После содеянного он сам привез ее в больницу и сдался полиции. Мать пострадавшей рассказала, что причиной содеянного стала ревность. Мужчина подозревал жену в изменах и даже заставил пройти ее тест на детекторе лжи.