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В Австралии арестовали «клубничную террористку»

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Фото: Global Look Press/Helmut Meyer zur Capellen
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Полиция Австралии 11 ноября арестовала 50-летнюю женщину, подозреваемую в подкладывании швейных игл в свежую клубнику, поставляемую на продажу в розничные магазины. Историю «клубничной террористки» в воскресенье рассказала телерадиокомпания ABC.

Уже 12 ноября женщина должна будет предстать перед судом Брисбена, штат Квинсленд. По словам местных следователей, ее арест стал результатом сложного и масштабного расследования, в ходе которого были опрошены сотни сотрудников компаний, поставляющих клубнику в супермаркеты.

Искать преступника полиция начала 13 сентября после нескольких случаев обнаружения иголок в клубнике на территории штата Квинсленд. Позже выяснилось, что опасную клубнику с иглами и булавками нашли еще в шести штатах.

Из-за форс-мажора власти решили отозвать клубнику из розничной торговли, однако 19 сентября игла была обнаружена в банане, купленном в штате Южный Уэльс, а 20 сентября ребенок из штата Тасмания рассказал о найденной в яблоке стальной булавке.

 

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