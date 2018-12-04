В Тольятти ищут нападающего на женщин с ножом маньяка

Полиция Тольятти возбудила два уголовных дела по факту причинения тяжкого вреда здоровью после нападения на женщин 30 ноября и 1 декабря. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ведомстве рассказали, что в розыск объявлен неизвестный мужчина, который нанес тяжкие телесные повреждения женщинам в Автозаводском районе города. По данным следствия, вечером 30 ноября на аллее Рябинового бульвара мужчина ударил ножом в печень 20-летнюю девушку, а вечером 1 декабря злоумышленник с похожими приметами ранил ножом в живот 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов. Обе пострадавшие находятся в больнице, сообщает телеканал «360». Правоохранители ведут розыск нападавшего. По данным ведомства, подозреваемому на вид 30 лет, его рост от 160 до 170 см, одет был в коричневую куртку, синие джинсы и темную вязаную шапку.

В Тольятти в настоящее время проводятся оперативные мероприятия, ведется отработка подучетных лиц, включая состоящих на психоневрологическом учете. Как пишет НСН, жителям города рекомендуется ходить по освещенным местам и группами по несколько человек. Горожане также начали формировать народные дружины, активисты патрулируют улицы и также принимают участие в поисках маньяка. Как пишет сайт kp.ru, полиция официально подтвердила два случая нападения, однако пользователи Сети сообщают о том, что их было больше.

20 ноября сообщалось, что забайкальский краевой суд приговорил к 24 годам лишения свободы Андрея Косова, который в феврале 2018 года напал на двух женщин в поселке Атамановка под Читой.