Песков переадресовал в Минобороны вопрос о ракете 9М729

Российская Федерация не нарушала, не нарушает и привержена своим обязательствам по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом журналистам 7 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о требовании Госдепа США к России отказаться от ракеты 9М729.

При этом по всем технологическим нюансам представитель Кремля рекомендовал обратиться в госдепартамент, министерство иностранных дел России или Минобороны.

Накануне замглавы госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон призвала Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее согласно положениям ДРСМД.

В беседе с «Известиями» президент Академии геополитических проблем Константин Сивков рассказал, что ракету, о которой заявила американская сторона, можно модифицировать только в плане увеличения дальности стрельбы, которая в настоящее время составляет до 400 км.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной глава Белого дома назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы.

5 декабря российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия выступает против разрушения ДРСМД и в случае выхода США из соглашения будет вынуждена отреагировать.