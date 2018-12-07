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Военный эксперт предсказал судьбу ракеты 9М729 после ультиматума США

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Фото: ТАСС
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Первый вице-президент Академии геополитических проблем Константин Сивков рассказал в беседе с «Известиями», какое будущее может ожидать российскую ракету 9М729 (SSC-8. — «Известия») после обвинений США в том, что она не соответствует Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В этой связи замглавы госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила 6 декабря, что Вашингтон призывает Москву отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать ее согласно положениям ДРСМД. В американском ведомстве указали, что данный тип ракеты имеет радиус действия от 500 до 5500 км, что противоречит условиям ДРСМД.

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«Ее можно модифицировать только в плане увеличения дальности стрельбы. Потому что в настоящее время ракета [9М729] имеет небольшую дальность стрельбы и она не обеспечивает поражение наземных целей на большом расстоянии. У нее дальность стрельбы составляет до 400 км, по официальным данным. Поэтому говорить о том, что эта ракета нарушает договор РСМД, — это неправильно», — объяснил эксперт.

Россия может пойти на сокращение и даже отказ от ракеты 9М729 при условии, что Соединенные Штаты Америки откажутся от развертывания комплексов пусковых установок Mk-41, которые под видом системы ПРО они развертывают в Европе, рассказал Сивков.

«На самом деле эти установки (Mk-41. — «Известия») являются многоцелевыми. Это грубейшее нарушение договора РСМД, поскольку применение многоцелевых установок, которые позволяют размещать на них ракеты средней и меньшей дальности, является прямым нарушением договора. Поэтому мы можем говорить о том, что США нарушают этот договор уже сейчас», — добавил политолог.

В то же время он убежден, что Вашингтон не откажется от своих пусковых установок Mk-41. «Соединенные Штаты готовятся к выходу из договора РСМД. Все эти переговоры — лишь поиск повода, чтобы выйти из договора. Лишь прикрытие, чтобы оправдать выход США из ДРСМД», — заключил военный эксперт.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности. 19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД всемирной катастрофой.

24 ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил о заинтересованности России в сохранении договора с Соединенными Штатами. По его мнению, Россия неоднократно излагала свою позицию и считает выход США из ДРСМД «весьма и весьма опрометчивым шагом».

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней.

При этом генсек НАТО заявил, что это станет «последним шансом по спасению ДРСМД». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД.

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