США отказались уточнять данные о создании нарушающих ДРСМД ракет

Администрация США отказалась уточнять данные о том, действительно ли Вашингтон приступает к разработке новых крылатых ракет наземного базирования, которые нарушают параметры Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что договор остается в силе на данный 60-дневный период. В дальнейшем США приостанавливают выполнение своих обязательств, так как более не обязаны выполнять положения договора, пишет ТАСС.

Также заместитель госсекретаря отметила, что по всем вопросам, которые касаются последствий выхода из ДРСМД, необходимо обращаться в министерство обороны США.

Ранее американские СМИ сообщили, что помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон составил служебную записку о том, что Вашингтон планирует произвести и развернуть крылатые ракеты наземного базирования.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней.

При этом генсек НАТО заявил, что это станет «последним шансом по спасению ДРСМД». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Мировое сообщество осудило решение главы Белого дома, отметив важность сохранения договора в неизменном виде для мировой безопасности.

19 ноября президент России Владимир Путин заявил о готовности России ответить на выход США из ДРСМД. 23 ноября в российском МИДе назвали возможный выход Вашингтона из ДРСМД «всемирной катастрофой».