Госдеп США потребовал от России отказаться от ракеты 9М729

Вашингтон призывает Москву отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать ее согласно положениям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила замглавы госдепартамента США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Как уточняет «РИА Новости», в американском ведомстве указали, что данный тип ракеты имеет радиус действия от 500 до 5500 км, что противоречит условиям ДРСМД.

В ноябре Россия уже уведомляла Вашингтон о том, что испытания 9М729 на такую дальность не осуществлялись. Также Москва дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней.

При этом генсек НАТО заявил, что это станет «последним шансом по спасению ДРСМД». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД.