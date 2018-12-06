Посол США в России назвал ситуацию с ДРСМД стресс-тестом для стран

Посол США в России Джон Хантсман заявил, что Москва не является надежным партнером по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 6 декабря.

«Мы с НАТО зашли далеко, чтобы сохранить договор. Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению <...> Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», — приводит агентство слова посла.

Хантсман добавил, что ситуация с договором является стресс-тестом для американо-российских отношений. «По истечении 60 дней мы оценим действия Москвы. Думаю, это первый раз, когда мы подвергли Россию проверке. Это очень примечательный и важный момент. Мы в некотором роде проводим стресс-тест для надежности отношений», — пояснил он.

Он отметил, что переговоры по ДРСМД велись между США и Россией около 30 раз за последние пять лет.

«Это не означает, что мы отходим от контроля над вооружениями. Мы делаем это для того, чтобы сохранить жизнеспособность и целостность соглашений по контролю над вооружениями в целом», — подчеркнул посол.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение, которое СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно США размещают по всему миру элементы системы ПРО.

4 декабря в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Президент России Владимир Путин отметил 5 декабря, что Россия выступает против разрушения ДРСМД, а также добавил, что в случае выхода США из соглашения Москва будет вынуждена отреагировать. Глава государства напомнил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из соглашения выделил деньги на создание соответствующих ракет.