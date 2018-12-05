Путин пообещал ответить США в случае разрыва договора о РСМД

Россия выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и в случае выхода США из соглашения будет вынуждена отреагировать. Об этом 5 декабря заявил журналистам президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что сейчас такое оружие производят многие страны, однако США и Россия «сами себя в двустороннем порядке ограничили».

«Теперь, видимо, наши американские партнеры решили, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать», — цитирует слова президента «Интерфакс».

Путин также напомнил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД выделил деньги на создание соответствующих ракет.

«То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это», — сказал президент.

Далее, по его словам, американские власти начали искать, «на кого бы свалить» всю вину.

«Ну, самое простое и привычное для западного обывателя: «Виновата Россия». Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать», — заключил глава государства.

Накануне в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Вашингтону известно о неукоснительном соблюдении Россией положений договора.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.