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Ждите ответа: Владимир Путин предостерег Вашингтон от выхода из ДРСМД

Президент РФ отреагировал на угрозы США и рассказал о причинах несостоявшегося телефонного разговора с Петром Порошенко
Фото: e-wiki.org
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Ждите ответа: Владимир Путин предостерег Вашингтон от выхода из ДРСМД
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2018-12-05 17:55:59
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В случае выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности Москва оставляет за собой право реагировать "соответствующим образом". Об этом президент Владимир Путин заявил по окончании церемонии «Доброволец России - 2018». Комментируя обвинения в адрес РФ о невыполнении условий ДРСМД, глава государства отметил, что Вашингтон не предоставил никаких доказательств этого. Россия же, в свою очередь, выступает за продолжение действия двустороннего соглашения, подчеркнул он. В Совете Федерации «Известиям» заявили, что, перекладывая вину на Москву, Белый дом пытается сбить волну критики, обрушившуюся на Дональда Трампа, повысить собственный военный потенциал и обеспечить американский ВПК новыми контрактами.

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Отвечая на вопросы журналистов, Владимир Путин также объяснил, почему он отказался от переговоров с президентом Украины, который неоднократно заявлял о своих попытках дозвониться в Москву. Российский лидер отметил, что не намерен участвовать в предвыборной кампании Петра Порошенко, который "искусно создает кризисные ситуации".

Нехитрая комбинация

После провокации Киева в Керченском проливе, закончившейся задержанием 24 моряков ВМС Украины, Петр Порошенко несколько раз заявлял, что пытался дозвониться до президента России, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию. Так, в интервью каналу France 24 он подчеркнул: «К сожалению, Путин до сих пор не ответил на мой запрос провести напрямую телефонный разговор».

- Пётр Алексеевич искусно создаёт кризисные ситуации, на самом деле провокационные ситуации – первый шаг, - пояснил Владимир Путин. – Второй – он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. И третий – он хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает проблемы, причём возникшие «не по его вине». Вот в чём всё дело. Нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду.

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Мичман буксира «Яны Капу» Юрий Будзыло в суде в Симферополе. 27 ноября 2018 года

Мичман буксира «Яны Капу» Юрий Будзыло в суде в Симферополе. 27 ноября 2018 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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В нынешней ситуации президент России имеет полное право не выходить на связь с Петром Порошенко, считает депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Татьяна Бахтеева.

- Петр Порошенко просто хочет повлиять на мнение украинских граждан, поднять себе рейтинг, продемонстрировав, что он взволнован ситуацией и работает над деэскалацией конфликта, - сказала она «Известиям». – Ведь положение в стране все хуже и хуже, в первую очередь в социально значимых сферах, а дата выборов приближается.

Причины и "последствия"

Между тем не далее как вчера Петр Порошенко предпринял новую попытку обострить ситуацию, призвав Запад отреагировать на инцидент в Черном море и усилить давление на Москву. Он уточнил, что Киев ждет нового пакета «азовских санкций» и наращивания присутствия НАТО в Черном море. В Госдепартаменте США поспешили потребовать от РФ отпустить задержанных украинских моряков, пригрозив некими последствиями, «боль от которых будет только сильнее со временем».

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В пресс-службе 6-го флота ВМС США, который отвечает за регион Европы, «Известиям» пояснили, что морская группировка находится в постоянной готовности.

- Мы регулярно проводим операции по обеспечению безопасности и стабильности в зоне действия 6-го флота США, которая включает в себе международные воды и воздушное пространство Черного моря. Мы оставляем за собой право свободно действовать в соответствии с международными законами и нормами, - сообщили в департаменте 6-го флота по связям с общественностью.

Россия надеется на политическое разрешение ситуации, однако готова пресечь любые провокации, подчеркнул в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

- Мы не собираемся ни на кого нападать и заинтересованы в выстраивании добрососедских отношений, в том числе и с Украиной. Тем не менее Россия будет отстаивать свою государственность и территорию, очень жестко пресекая какие-либо нарушения границы РФ, что мы недавно и продемонстрировали, - заявил он.

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Американский эсминец USS Porter в порту Одессы. 8 июля 2018 года

Американский эсминец USS Porter в порту Одессы. 8 июля 2018 года

Фото: Global Look Press/Nina Liashonok
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Что касается упомянутых "последствий", то США вводят экономические ограничения в отношении России уже с марта 2014 года. Последний раз они продлялись на год в марте 2018-го. В сентябре санкционный список был расширен - в него включили 12 компаний.

Американской стороной были анонсированы еще два пакета ограничений, но они так и не были введены. По словам директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева, очередное обострение геополитической обстановки может ускорить их принятие.

– Первый пакет предполагает шесть мер, из которых президент США должен выбрать три. Среди них – запрет авиакомпаниям на полеты в Штаты, понижение уровня дипломатического представительства, а также запрет импорта и несельскохозяйственного экспорта. Второй пакет, отложенный из-за выборов в конгресс и палату представителей, связан с запретом на операции в долларах, – пояснил Игорь Николаев.

Только бизнес

Обострение международной обстановки происходит на фоне обвинений России в нарушении ДРСМД, который был подписан Москвой и Вашингтоном в 1987 году. 5 ноября госсекретарь США Майкл Помпео выдвинул России ультиматум, согласно которому ей дается 60 дней для возращения к соблюдению договора. По истечении этого срока Штаты грозятся выйти из соглашения.

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Комментируя громкие высказывания американского политика, Владимир Путин отметил, что Россия выступает против прекращения действия договора, однако оставляет за собой право реагировать «соответствующим образом». Кроме того, по мнению российского лидера, «заявление господина Помпео несколько запоздало».

- Сначала всё-таки американская сторона заявила, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать, - сказал он. - Самое главное обоснование – это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не представляется.

Замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает, что история с обвинением России в нарушении ДРСМД — лишь прикрытие намерений США выйти из соглашения.

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Транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер-К» с крылатыми ракетами в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»

Транспортно-заряжающая машина комплекса «Искандер-К» с крылатыми ракетами в транспортно-пусковых контейнерах во время учений оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— У американцев есть реальная потребность наращивать вооруженный потенциал в Азиатско-Тихоокеанском регионе, — пояснил сенатор. - ДРСМД мешает Штатам это сделать. Они не раз заявляли, что Китай и некоторые другие страны АТР имеют серьезный военный потенциал, который вскоре будет представлять угрозу США и американскому Тихоокеанскому флоту.

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Выставляя Россию нарушителем договоренностей, США пытаются сбить волну обвинений Дональда Трампа в пророссийской позиции. Кроме того, американское военно-промышленное лобби заинтересовано в начале производства ракет в больших масштабах, заключил сенатор.

Обвинения Вашингтона относятся к российской ракете 9М729, разработанной КБ «Новатор». Впервые о том, что этот тип вооружения якобы выходит за рамки договора РСМД, еще в 2014 году заявил тогдашний президент США Барак Обама. Однако Москва заявила, что дальность ракет соответствует условиям договора. Осенью 2018-го Дональд Трамп заговорил об отказе ДРСМД как о решенном вопросе, мотивируя это тем, что соглашение уже неактуально.

– Непонятно, откуда американцы взяли информацию о дальности полета ракет 9М729, – сказал «Известиям» военный эксперт, главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia Дмитрий Корнев. – Характеристики и устройство ракеты являются закрытой информацией.

Выдвигая обвинения в адрес РФ, американцы ссылаются на некие «разведданные». Если у США есть информация со спутниковых систем слежения или другие данные, им ничто не мешало предоставить все документы российской стороне, добавил эксперт. Поскольку этого не происходит, разведданных либо не существует, либо они представляют собой ненадежные сведения, полученные от агентурных источников, предположил он.

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