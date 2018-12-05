В Совфеде отреагировали на заявление Помпео по ДРСМД

Заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) является «тревожной составляющей» нового миропорядка, который пытается формировать Вашингтон, такое мнение высказала член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

«Заявление госсекретаря США Майка Помпео изложено в форме ультиматума, политически некорректно с учетом системного неисполнения США условий настоящего договора», — отметила сенатор в интервью RT.

По ее словам, Вашингтон умышленно не рассматривает факты, подтверждающие исполнение Москвой ДРСМД, поскольку целью США является «превращение Европы в американский стратегический полигон».

Ранее, 5 декабря, Помпео обвинил Россию в том, что она якобы не выполняет условия соглашения и пригрозил выходом США из договора, если Москва в течение двух месяцев не начнет его соблюдать.

В октябре американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении государства выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в декабре 1987 года. Документ запрещает Вашингтону и Москве разрабатывать и иметь баллистические и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 км до 5500 км.

В мае 1991 года Москва полностью выполнила договор, уничтожив в общей сложности 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования. США сократили арсенал на 859 ракет.