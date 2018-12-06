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Лавров заявил о новых рисках для Евроатлантики в случае выхода США из ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Сергей Орлов
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Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создает новые риски для Евроатлантики, заявил в четверг, 6 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Новые риски создаются в связи с намерением США похоронить еще один международный договор о ракетах средней и меньшей дальности», — заявил глава МИД РФ.

Лавров подчеркнул, что к кризису доверия в Евроатлантике привело «безоглядное расширение НАТО», наращивание потенциала альянса на так называемом Восточном фланге, развертывание ПРО США в Европе, а также «нелегитимные санкции под выдуманными предлогами», передает «Интерфакс».

Ранее, 4 декабря, в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

На следующий день президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает против разрушения ДРСМД и в случае выхода США из соглашения будет вынуждена отреагировать. Российская сторона неоднократно обращала внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

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