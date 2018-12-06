МИД ФРГ призвал вернуть в повестку Договор о РСМД

Вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) возник кризис, в связи с чем его необходимо вернуть в международную повестку. С таким заявлением в четверг, 6 декабря, выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ будет поднята тема Азовского моря, где необходимо принять меры по деэскалации. Также политики обсудят контроль над вооружениями, передает «РИА Новости».

«Особенно в свете кризиса Договора о РСМД мы должны вновь поставить этот вопрос в международной повестке дня», — указал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

4 декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Соблюдения соглашения от Москвы потребовали и главы МИД стран НАТО. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

В МИД России подчеркнули, что Москва соблюдает взятые на себя обязательства в неукоснительном порядке. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва зеркально ответит в случае выхода США из ДРСМД. При этом он указал, что конгресс США выделил средства на создание соответствующих ракет еще до объявления Вашингтоном о своих планах. Это, по его мнению, говорит о том, что решение о выходе из ДРСМД принято американской стороной давно.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.