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МИД ФРГ призвал вернуть в повестку Договор о РСМД

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Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka
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Вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) возник кризис, в связи с чем его необходимо вернуть в международную повестку. С таким заявлением в четверг, 6 декабря, выступил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

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Он отметил, что на заседании Совета глав МИД стран ОБСЕ будет поднята тема Азовского моря, где необходимо принять меры по деэскалации. Также политики обсудят контроль над вооружениями, передает «РИА Новости».

«Особенно в свете кризиса Договора о РСМД мы должны вновь поставить этот вопрос в международной повестке дня», — указал глава немецкого внешнеполитического ведомства.

4 декабря госсекретарь Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Соблюдения соглашения от Москвы потребовали и главы МИД стран НАТО. В частности, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

В МИД России подчеркнули, что Москва соблюдает взятые на себя обязательства в неукоснительном порядке. В свою очередь президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва зеркально ответит в случае выхода США из ДРСМД. При этом он указал, что конгресс США выделил средства на создание соответствующих ракет еще до объявления Вашингтоном о своих планах. Это, по его мнению, говорит о том, что решение о выходе из ДРСМД принято американской стороной давно.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно Вашингтон размещает по всему миру элементы системы ПРО.

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