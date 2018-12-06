Лавров обсудил с Могерини судьбу ДРСМД

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Встреча прошла на полях 25-го заседания совета министров ОБСЕ в Милане в четверг, 6 декабря.

«Вопрос о ДРСМД поднимался. Они сами инициативно сказали, что это важнейшая опора европейской безопасности — и ДРСМД, и СНВ-3 (договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических вооружений. — Ред.), что нужно срочно принимать какие-то меры, чтобы не допустить демонтажа этих крупнейших договоренностей, которые впрямую влияют на европейскую безопасность», — заявил постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова приводит «РИА Новости».

Помимо этого, стороны обсудили ситуации в Азовском море, на Западных Балканах, работу по сохранению иранской ядерной сделки, а также военный конфликт в Сирии.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — соглашение, которое СССР и США подписали в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы крылатых и баллистических ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности, а в будущем не производить, не испытывать и не развертывать их.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из ДРСМД и начать разработку нового оружия. Причиной он назвал якобы имевшие место нарушения соглашения со стороны Москвы. В России неоднократно обращали внимание, что именно США размещают по всему миру элементы системы ПРО.

4 декабря в ходе выступления в Брюсселе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть 60 дней на то, чтобы вернуться к соблюдению условий ДРСМД. Главы МИД стран НАТО призвали Москву полностью выполнять условия договора. Генсек альянса Йенс Столтенберг подчеркнул, что военное объединение будет готовиться к варианту прекращения соглашения и «у России есть последний шанс вернуться к выполнению договора».

Президент России Владимир Путин отметил 5 декабря, что Россия выступает против разрушения ДРСМД, а также добавил, что в случае выхода США из соглашения Москва будет вынуждена отреагировать. Глава государства напомнил, что конгресс США еще до объявления Вашингтона о выходе из соглашения выделил деньги на создание соответствующих ракет.