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США изложили условия возвращения к соблюдению ДРСМД

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Фото: РИА Новости/Юрий Куйдин
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Власти Соединенных Штатов изложили условия, которые необходимо выполнить российской стороне для возвращения США в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом 6 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреи Томпсон.

«Мы кратко изложили России целый ряд последующих шагов, Россия знает их. Это часть положений подписанного нами договора», — отметила она.

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Среди условий, в частности, отказ России от ракеты 9М729 (или SSC-8) или решение модифицировать ее «проверяемым образом», чтобы она не нарушала положения ДРСМД. По мнению властей США, указанные ракеты имеют радиус действия от 500 до 5500 километров, что является нарушением договора. 

В ноябре Россия уже уведомляла Вашингтон о том, что испытания 9М729 на такую дальность не осуществлялись. Также Москва дала разъяснения относительно ошибочных представлений Вашингтона о видах пусковых установок, с которых осуществлялись испытания. 

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что американская сторона приостановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Москва не вернется к исполнению соглашения в течение 60 дней

При этом генсек НАТО заявил, что это станет «последним шансом по спасению ДРСМД». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что Россия неукоснительно соблюдает положения ДРСМД.

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