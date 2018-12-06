США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека

США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.

По данным издания, превышение экспорта нефти, а также бензина и дизельного топлива над импортом на прошлой неделе составило 211 тыс. баррелей в сутки (б/с).

В течение 2018 года нетто-импорт Соединенных Штатов находился на уровне 2,819 млн б/с.

Отмечается, что за прошлую неделю экспорт нефти из США достиг 3,2 млн б/с. В последний раз экспорт нефти из США превышал импорт в 1973 году. Тогда минэнерго впервые начало вести соответствующую статистику.

Соединенные Штаты являются одними из основных потребителей энергоресурсов в мире. В то же время они входят в число крупнейших стран по добыче нефти. По мнению экспертов, возвращение страны к чистому экспорту будет кратковременным.

5 декабря президент США Дональд Трамп призвал Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не сокращать поставки нефти на мировой рынок.

Также сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

В свою очередь, аналитики международного рейтингового агентства Fitch спрогнозировали стоимость нефти Brent в 2019 году. По их словам, цены на нефть повысятся на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи и стоимость Brent составит $65 за баррель.

Ранее сегодня в ОПЕК не смогли достичь единого решения относительно сокращения добычи нефти.