В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.

«Мы всё еще обсуждаем», — цитирует министра «РИА Новости».

На вопрос, достигнуто ли решение по итогам заседания ОПЕК, аль-Фалих ответил: «Пока нет».

Конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года, прошла в четверг, 6 декабря, в Вене. Заседание длилось около пяти часов.

Ранее в четверг агентство Reuters со ссылкой на источник сообщало, что члены ОПЕК согласовали предварительную сделку по сокращению добычи.

5 декабря мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.