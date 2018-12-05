Трамп призвал ОПЕК не сокращать добычу нефти

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter выразил надежду, что Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) не будет сокращать поставки нефти на мировой рынок. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети 5 декабря.

«Надеюсь, ОПЕК сохранит поставки нефти на нынешнем уровне, не ограничивая. Миру не нужны высокие цены на нефть», — написал американский лидер.

Ранее 5 декабря сообщалось, что аналитики международного рейтингового агентства Fitch прогнозировали стоимость нефти Brent в 2019 году. Она составит $65 за баррель. Эксперты полагают, что цены на нефть повысятся на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.