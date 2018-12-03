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В Fitch оценили последствия выхода Катара из ОПЕК

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Фото: TASS/Omar Marques
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Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал решение Катара покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом 3 декабря сообщает RT.

По его словам, такое событие затруднит принятие решения об объемах добычи на встрече 6 декабря, которая пройдет в Вене, но, скорее всего, государства найдут компромисс по уменьшению производства нефти. Он отметил, что на Катар приходится только 2% от объема добытой странами ОПЕК нефти.

Маринченко также подчеркнул, что Россия и Саудовская Аравия смогут сохранить механизм ОПЕК+ и данной сделке ничего не угрожает.

3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бин Салех ас-Сада сообщил о решении приостановить членство страны в ОПЕК в январе 2019 года. Он также отметил, что страна собирается сосредоточиться на добыче газа.

ОПЕК — межправительственная организация, созданная в 1960 году для координации продаж сырья и контроля цен на нефть. В картель входят страны-производителе нефти, каждая из которых имеет свою квоту по возможной добыче и продаже сырья. Членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1998 года постоянным наблюдателем в конференциях ОПЕК является Россия.

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