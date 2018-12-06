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Аналитик назвал причину падения цен на нефть

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников прокомментировал «Известиям» резкое падение нефтяных котировок на мировых биржах.

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Стоимость барреля Brent на бирже ICE выросла по состоянию на 10:45 мск почти до $62, а спустя три часа упала более чем на $3. Одновременно на 5% подешевела нефть WTI, цена барреля которой к 14:34 мск снизилась до $50,3.

«Текущее снижение цен на нефть было связано с закрытием гэпа, образовавшегося накануне. Это чисто технический момент, который не имеет отношения к текущей геополитической ситуации, которая возникла в ожидании заседания нефтяного картеля», — заявил Таченников.

По его словам, цены на нефть уже относительно долгое время не влияют на российскую валюту. Единственное, при более высокой стоимости нефти Россия получает дополнительные доходы в бюджет, заключил эксперт.

Котировки нефти снижаются на фоне встречи министров ОПЕК в Вене, на которой рассматривается вопрос о сокращении добычи в 2019 году.

5 декабря сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

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