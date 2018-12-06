Аналитик назвал причину падения цен на нефть

Старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников прокомментировал «Известиям» резкое падение нефтяных котировок на мировых биржах.

Стоимость барреля Brent на бирже ICE выросла по состоянию на 10:45 мск почти до $62, а спустя три часа упала более чем на $3. Одновременно на 5% подешевела нефть WTI, цена барреля которой к 14:34 мск снизилась до $50,3.

«Текущее снижение цен на нефть было связано с закрытием гэпа, образовавшегося накануне. Это чисто технический момент, который не имеет отношения к текущей геополитической ситуации, которая возникла в ожидании заседания нефтяного картеля», — заявил Таченников.

По его словам, цены на нефть уже относительно долгое время не влияют на российскую валюту. Единственное, при более высокой стоимости нефти Россия получает дополнительные доходы в бюджет, заключил эксперт.

Котировки нефти снижаются на фоне встречи министров ОПЕК в Вене, на которой рассматривается вопрос о сокращении добычи в 2019 году.

5 декабря сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.