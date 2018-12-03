Аналитик спрогнозировала последствия выхода Катара из ОПЕК для курса рубля

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова оценила в беседе с «Известиями» возможное влияние выхода Катара из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) на курс рубля.

Ранее 3 декабря министр по вопросам энергетики Катара Мухаммед бин Салех ас-Сада заявил, что его страна решила выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года.

Выход Катара из ОПЕК серьезно не отразится на рубле, потому что у этого ближневосточного государства объемы добычи нефти были не такими существенными по сравнению с Саудовской Аравией и другими арабскими странами в составе ОПЕК, полагает старший аналитик «Альпари».

«В моменте реакция рубля не слишком значительна. Здесь в основном идет реакция на поведение американского доллара, который сегодня снижается по всем фронтам, после того как США и Китай взяли паузу в торговых войнах. Она продлится до апреля, предполагается, что в этот период стороны должны достигнуть определенного торгового соглашения. Вся биржевая эйфория связана именно с этим», — пояснила эксперт.

Банк России установил курс доллара США на 4 декабря в размере 66,2921 рубля, что на 0,2414 рубля ниже курса доллара США 3 декабря.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 21 ноября рассказала, что при самом пессимистичном сценарии, если в России произойдет значительный отток капитала в 2019 году вследствие возможного усиления санкций и оттока капитала с развивающихся рынков, а также при падении цен на нефть до $35 за баррель вероятна рецессия экономики.

Однако уже в 2020 году экономика перейдет к росту, предсказала Набиуллина. Глава Банка России добавила, что регулятор готов к любому сценарию, от самого позитивного до пессимистичного.

13 ноября на нефтяном рынке произошел обвал. Баррель нефти Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта 2018 года. Его стоимость составила $65 за баррель.

При этом российские власти и эксперты выразили уверенность, что падение цены не скажется на экономике страны и она не понесет больших потерь.

1 декабря, сообщалось, что соглашение об ограничении добычи нефти членами ОПЕК и присоединившимися к ним государствами будет продлено.

ОПЕК — межправительственная организация, созданная в 1960 году для координации продаж сырья и контроля цен на нефть. В картель входят страны — производители нефти, каждая из которых имеет свою квоту по возможной добыче и продаже сырья.

Членами ОПЕК являются Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. С 1998 года постоянным наблюдателем в конференциях ОПЕК является Россия.