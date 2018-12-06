Мировые цены на нефть снизились почти на 3%

Мировые котировки нефти упали в четверг, 6 декабря, почти на 3%. Как сообщает RT со ссылкой на данные торгов, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 2,99%, составив $51,31 за баррель. Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в феврале упали на 2,76% — до $59,86 за баррель.

Котировки нефти снижаются на фоне встречи министров ОПЕК в Вене, на которой рассматривается вопрос о сокращении добычи в 2019 году.

5 декабря сообщалось, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал странам Венского соглашения сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки и вернуться к параметрам сделки, заключенной в 2016 году.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители договорились о сокращении объемов нефтедобычи в конце 2016 года, это соглашение неоднократно продлевалось.