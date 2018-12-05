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Агентство Fitch озвучило прогноз по ценам на нефть в 2019 году

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Фото: REUTERS/Todd Korol
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Стоимость нефти Brent в 2019 году составит $65 за баррель, прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch. Прогноз на 2020 год повышен до $62,5 с $57,5 за баррель.

Эти данные приводит 5 декабря ТАСС со ссылкой на экономический обзор агентства. Прогноз по ценам на нефть на 2018 год также незначительно повысили — с $72 до $72,5 за баррель

Эксперты полагают, что цены на нефть повысятся на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи.

Страны ОПЕК и другие крупные нефтепроизводители в конце 2016 года подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки. Сделка неоднократно продлевалась. 3 декабря стало известно, что Катар намерен покинуть Организацию стран — экспортеров нефти из-за желания сосредоточиться на добыче газа.

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