Час "быков"

В выходные состоится заключительный тур чемпионата России по футболу в 2018 году. Команды из первой шестерки турнирной таблицы между собой не сыграют, однако не исключено, что именно в 17-м туре может смениться лидер. Обосновавшийся на первом месте с самого начала сезона петербургский «Зенит» может быть заочно свергнут с вершины «Краснодаром». Если подопечные Олега Фоменко добьются победы в матче с «Уфой», а сине-бело-голубые проиграют «Рубину», то именно «быки» впервые в истории уйдут на перерыв в роли лидера РПЛ.

«Зенит»–«Рубин»

Команда Сергея Семака с первых туров захватила лидерство в чемпионате. Даже при не совсем качественной игре в отдельных матчах петербуржцы стабильно набирали очки, а иногда добивались побед исключительно за счет характера. Еще недавно сине-бело-голубые имели комфортный отрыв от преследователей. Но несколько поражений в конце осени привели к тому, что перед последним матчем в 2018 году всего в двух очках от «Зенита» оказался «Краснодар». Поражение от идущего в середине таблицы «Рубина» может стоить питерцам первого места.

— У «Рубина» всё довольно плохо с атакующей игрой, — считает бывший тренер казанцев Дмитрий Кузнецов. — Непонятно, за счет чего они собираются забивать голы «Зениту». Рассчитывать только на стандарты — глупо. Тем не менее в нашем чемпионате возможно всё. Вот питерцев в начале сезона уже называли чемпионами, а они растеряли всё преимущество и теперь выглядят не так уверенно. Однако дома сине-бело-голубые должны сыграть хорошо. Болельщики у них очень требовательные — они погонят команду вперед.

«Краснодар»–«Уфа»

Чтобы иметь шансы захватить лидерство в РПЛ, южному клубу необходимо побеждать дома «Уфу», которая после неудачного старта сезона выбралась из зоны вылета и сейчас находится на 13-м месте.

— Настрой на предстоящий матч серьезный — рассчитываем отобрать очки у «Краснодара», — сказал «Известиям» генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. — Хотим на позитивной ноте уйти на зимний перерыв и поправить свое положение в турнирной таблице, поскольку в целом своими результатами в чемпионате России мы недовольны, но понимаем, что находимся на тех позициях, которые заслужили своей игрой. Перед уходом на перерыв надо будет внимательно проанализировать причины неудач и разобраться, как исправить положение весной.

ЦСКА–«Енисей»

Третья команда чемпионата встретится с главным аутсайдером лиги. ЦСКА в этом сезоне выглядит не очень стабильно из-за глобального омоложения состава, но практически никто не сомневается в победе армейцев над «Енисеем». Красноярцы за последние четыре месяца выиграли лишь один матч. Во время перерыва в клубе могут произойти серьезные перемены.

— Конечно, ЦСКА — безоговорочный фаворит матча, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец. — У армейцев есть хороший шанс уйти на зимний перерыв в зоне лидеров. Их молодежь проявляет себя очень здорово — это положительный момент для российского футбола. «Енисей» же прижат к стене — отступать команде некуда. В таких условиях красноярцы могут выдать хороший матч, сыграв на пределе своих возможностей.

«Анжи»–«Спартак»

После прихода Олега Кононова на пост главного тренера «Спартак» одержал две победы из двух в чемпионате России, существенно поправив свое положение в таблице. Это произошло на фоне поражения от венского «Рапида» (1:2) в Лиге Европы, а также не слишком хорошего результата в первом матче четвертьфинала Кубка России с «Уралом» (1:1). Теперь спартаковцам важно одержать выездную победу над находящимся в финансовом кризисе «Анжи». Впрочем, подопечные Магомеда Адиева уже не раз доказывали, что сдаваться не намерены.

— Мы потерпели два очень обидных поражения от «Спартака», хотя и летом в чемпионате России (0:1) могли набрать очки даже при двух удалениях в своем составе, и осенью в Кубке России (0:1) бились на равных, — отметил в разговоре с «Известиями» вице-президент «Анжи» Зайдин Джамбулатов. — Сейчас видно, что красно-белые прибавляют, сошли на нет все внутрикомандные конфликты, поэтому нашим ребятам будет сложнее, но они сделают всё, чтобы провести последний в году матч на самом высоком уровне. Тем более на глазах у своих болельщиков. Команда уже доказала, что ставит футбол выше всех свои финансовых бед. То, что «Анжи» до сих пор жив, да еще и находится вне зоны вылета, доказывает: просто «Спартаку» не будет.

«Локомотив»–«Оренбург»

Действующий чемпион России еще в начале ноября всего на одно очко отставал от идущего вторым «Краснодара» и имел шанс приблизиться к «Зениту». Но два подряд поражения — от «Урала» (1:2) и «Спартака» (1:2) — опустили подопечных Юрия Семина на пятое место. Примечательно, что эти неудачи соседствуют с успехами на других фронтах. На прошлой неделе «Локо» одержал первую победу в Лиге чемпионов, обыграв турецкий «Галатасарай» (2:0), а в среду сделал серьезную заявку на выход в полуфинал Кубка России, победив дома в первом четвертьфинальном матче казанский «Рубин» (1:0). Завтра красно-зеленым предстоит встреча с «Оренбургом». Команда Владимира Федотова неожиданно идет седьмой после первого круга, а по потерянным очкам и вовсе находится в зоне еврокубков наравне со «Спартаком» и «Локомотивом».

— После двух подряд поражений в чемпионате России «железнодорожники» серьезно отстали от лидеров, поэтому нужно во что бы то ни стало обыгрывать «Оренбург», если команда хочет весной побороться за место в Лиге чемпионов, а то и попытаться отстоять чемпионство, — поделился мнением с «Известиями» экс-главный тренер молодежного состава «Локомотива» Ринат Билялетдинов. — Будет очень непросто, потому что в текущем сезоне «Оренбург» — одна из самых организованных команд премьер-лиги. «Локо» удавалось за счет своей средней линии растаскивать массированную оборону соперника, как это было с «Ахматом» (2:0) и «Ростовом» (2:1), но предстоящий оппонент способен навязать и контригру, на чем «железнодорожники» уже погорели в игре с «Уралом». Здесь будет иметь важное значение и психологическое состояние команды. Довольно обидный проигрыш «Спартаку» мог выбить футболистов из колеи, но, судя по кубковой победе, игроки по-прежнему способны держать удар и достойно выходить из неприятных ситуаций.

«Крылья Советов»–«Ростов»

Одно из главных открытий текущего сезона отправится в Самару. Дончане неудачно провели октябрь и начало декабря в РПЛ — в их активе три ничьи и одно поражение. Однако они продолжают удерживаться в зоне еврокубков. «Крылья» же идут предпоследними, и очки им необходимы как воздух.

— Мы находимся очень низко в турнирной таблице, и если хотим выбраться из зоны вылета, то должны набирать очки в игре с «Ростовом». Отступать уже некуда, — сказал «Известиям» директор по развитию команды «Крылья Советов» Александр Шикунов.

«Динамо»–«Урал»

Оба коллектива в последнее время показывают совершенно полярные результаты. «Динамо» не выигрывало в чемпионате с октября, а «Урал» до поражения в прошлом туре от «Краснодара» имел двухмесячную беспроигрышную серию. Это позволило екатеринбуржцам подняться на восьмую строчку, и их отставание от еврокубковой зоны составляет всего два очка.

— Если «Динамо» плохо проявит себя и в этом матче, то последствия будут серьезными, — отметил «Известиям» бывший наставник бело-голубых Сергей Силкин. — В этом сезоне они проиграли нескольким аутсайдерам, в матчах с которыми обязаны были брать очки. Поэтому теперь придется их добывать во встречах с более сложными соперниками.

Также в рамках 17-го тура между собой сыграют грозненский «Ахмат» и тульский «Арсенал».

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter