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Акинфеева признали лучшим игроком 16-го тура РПЛ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Голкипера московского ФК ЦСКА Игоря Акинфеева признали лучшим футболистом 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Матч ТВ».

Столичный клуб сыграл на выезде вничью с «Ростовом» со счетом 0:0. Вратарь ЦСКА отыграл 300-й матч в карьере на ноль и стал первым из отечественных голкиперов, достигшим этой отметки.

Голосование за лучшего игрока 16-го тура РПЛ проходило в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе премьер-лиги совместно с «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Акинфеев набрал 14822 голоса или 38,25% от общего числа проголосовавших, сообщает «Спорт-Экспресс». Вторая строчка досталась полузащитнику «Спартака» Софьяну Ханни (37,28%), а третья — нападающему тульского «Арсенала» Эвансу Кангва (15,76%).

17 ноября сообщалось, что вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал свое завершение карьеры в составе сборной России по футболу.

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