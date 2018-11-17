Автограф-сессию Акинфеева пришлось прервать из-за давки

Автограф-сессию голкипера ЦСКА и экс-вратаря сборной России по футболу Игоря Акинфеева пришлось прервать досрочно из-за огромного количества болельщиков и образовавшейся давки.

Мероприятие проходило в московском ТЦ «VEGAS Кунцево», где 17 ноября состоялось торжественное открытие именной звезды футболиста.

После этого началась автограф-сессия, однако охранники физически не смогли справиться со слишком большим наплывом фанатов. В итоге болельщики прорвали кордон, пишет «Газета.ру».

Организаторы прервали мероприятие, а Акинфеев принес извинения всем собравшимся.

«Благодарю всех людей, кто пришел, и приношу искренние извинения всем тем, кто не дождался автографа! Я подпишу дополнительный тираж карточек», — сказал голкипер армейцев.

Очевидцы происходящего отметили в соцсетях, что некоторые болельщики едва не упали в фонтан, некоторых буквально вдавили в ограждение катка. О пострадавших пока информация не поступала.

В субботу Игорь Акинфеев прокомментировал свое завершение карьеры в составе сборной России.