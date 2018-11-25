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«Спартак» победил «Крылья» в первом матче под руководством Кононова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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«Спартак» в 15-м туре Российской премьер-лиги в воскресенье, 25 ноября, победил на своем поле самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 3:1.

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Все мячи были забиты во втором тайме. На 49-й минуте счет открыл нападающий «Крыльев» Сергей Корниленко. На 59-й минуте статус-кво восстановил Софьян Ханни, а спустя еще две минуты Лоренсо Мельгарехо вывел «Спартак» вперед. Точку в матче на 90-й минуте поставил Луис Адриано, который также записал на свой счет две результативные передачи.

Матч против «Крыльев Советов» для московского клуба стал первым под руководством Олега Кононова. Специалист сменил в команде испанца Рауля Рианчо, который исполнял обязанности главного тренера «Спартака» после увольнения Массимо Карреры.

Победа позволила московской команде догнать «Урал» и «Оренбург» (у всех — по 22 очка). Столичный клуб сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице.

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