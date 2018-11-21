Дзюба поблагодарил болельщиков после матча с Швецией

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба обратился к болельщикам после матча с командой Швеции и поблагодарил их за поддержку. Видеозапись обращения опубликована на официальной странице российской команды в социальной сети Instagram 21 ноября.

«Огромное спасибо, что вы в нас поверили, вы нас полюбили, вы нас всегда поддерживали по всей России, по всему миру. <…> Простите нас, если мы где-то показываем не те результаты, которых вы от нас ожидаете. Но мы искренне стараемся, искренне сражаемся», — приводит телеканал «360» слова футболиста.

Он добавил, что команда небезразлична к своим результатам и реакции на них со стороны болельщиков, и пообещал, что сборная будет стараться и дальше радовать своих фанатов. Вспомнил Дзюба и дружественную атмосферу во время ЧМ-2018 в России, когда и россияне, и футболисты продемонстрировали единство.

Российская сборная проиграла команде Швеции в матче группового этапа Лиги наций со счетом 0:2. Встреча состоялась 20 ноября в Стокгольме.