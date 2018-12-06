Российский адмирал предостерег США от провокаций в Черном море

Корабли американских военно-морских сил (ВМС) могут заходить в воды Черного моря, но на провокации, связанные с нарушением морских границ, Россия даст ответ. Об этом 6 декабря заявил командовавший Черноморским флотом с 1998 по 2002 год Владимир Комоедов.

Адмирал отметил, что флотилия США по конвенции Монтре может находиться в акватории Черного моря ровно три недели. При этом остаются непонятными цели визита. Комоедов предположил, что вход в Черное море связан с политикой, и предостерег Вашингтон от новых провокаций.

«Если они войдут в наши территориальные воды, то есть нарушат госграницу, то будут наказаны — так что пусть крепят свое вооружение покрепче, чтобы не попадало всё», — цитирует «РИА Новости» российского адмирала.

6 декабря стало известно, что Вашингтон готовится к отправке кораблей ВМС в Черное море из-за инцидента с военными судами Украины в Керченском проливе.

5 декабря на Дальнем Востоке произошел инцидент с американским эсминцем McCampbell. Американское военное судно приблизилось к базе Тихоокеанского флота России, однако не стало нарушать морские границы. Тем не менее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал этот маневр провокационным действием.

Совсем по-другому ситуацию оценила представитель военно-морского флота США Рейчел Макмарр. Она заявила, что действия американских военных направлены на то, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.