В Госдуме назвали провокацией действия американского эсминца в Приморье

Американский эсминец McCampbell, приблизившийся к военной базе Тихоокеанского флота, не заходил в территориальные воды страны. Однако такие действия носят провокационный характер, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Комментируя сообщения СМИ о подготовке США к отправке военных кораблей в Черное море, депутат отметил, что Россия ответит на этот шаг соответствующим образом, передает «РИА Новости».

«Откуда бы ни исходила агрессия или провокационные действия — с Украины или из Америки, для нас это не имеет особого значения. Для нас государственная граница неприкасаемая», — подчеркнул он.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы наши подводные лодки всплывали у берегов Америки», — подчеркнул Швыткин.

Американский эсминец подплыл к базе, расположенной в заливе Петра Великого, в среду, 5 декабря. Представитель американского морского флота Рэйчел Макмарр заявила, что действия американских военных направлены на то, чтобы бросить вызов «чрезмерным морским претензиям России и отстоять права, свободы и законное использование моря» США и другими странами.

25 ноября корабли «Бердянск», «Яны Капу» и «Никополь» ВМС Украины вторглись в исторически территориальные воды России в Черном море. На требования погранслужбы ФСБ остановиться украинские суда не отреагировали и продолжали совершать опасные маневры.

Российским военным пришлось применить силу для остановки кораблей. В настоящее время украинские суда арестованы, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы».

На фоне этого инцидента президент Украины Петр Порошенко объявил о введении военного положения в нескольких регионах страны.