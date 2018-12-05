Лавров и глава МИД Кипра обсудили осложнение обстановки в регионе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел телефонный разговор со своим кипрским коллегой Никосом Христодулидисом.

Как сообщили в МИД РФ, главы дипломатических ведомств констатировали осложнение обстановки в регионе.

«Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лавров и Христодулидис условились провести в ближайшие месяцы очередную личную встречу.

Последний раз министры встречались во время визита Христодулидиса в Москву 27 апреля.