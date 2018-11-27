Кипр продолжит выдавать гражданство российским инвесторам

Кипр и дальше планирует выдавать гражданство иностранным инвесторам, в том числе россиянам. Об этом «Известиям» рассказал глава Торгово-промышленной палаты страны Христодулос Ангастиниотис.

Заявление было сделано в связи с призывами Еврокомиссии отказаться от предоставления гражданства «лицам из третьих стран», поскольку это «угрожает безопасности Евросоюза».

По словам представителя Кипра, льготной программой для лиц, вкладывающих средства в недвижимость и бизнес, пользуются не только русские, но и китайцы, вьетнамцы, британцы, голландцы. Однако доля граждан РФ от общего числа иностранцев с кипрским паспортом составляет 50%.

В настоящее время в Евросоюзе существует 13 стран, предоставляющих гражданство или вид на жительство в обмен на финансовые вложения.

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«Остров русских: Кипр продолжит давать гражданство за инвестиции».