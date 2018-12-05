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Истребители Су-30СМ встали на боевое дежурство у берегов Каспия

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Летчики авиаполка Южного военного округа (ЮВО) встали на боевое дежурство у берегов Каспийского моря. Теперь воздушное пространство региона находится под охраной истребителей Су-30СМ. Каспийская флотилия будет базироваться в Дагестане, и именно сюда перебрасывают дополнительные силы, включая ВКС.

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По словам авиационного техника Су-30СМ Романа Моисеева срочная подготовка истребителей к вылету включает в себя снятие заглушек с воздухозаборников. «Специалисты из вооружения снимают заглушки с ракет. Наша задача — в течение двух минут подготовить самолет до прибытия летчиков», — цитирует Моисеева телеканал «Звезда».

База Су-30СМ располагается в Ростовской области. Однако на боевое дежурство у берегов Каспия летчики и техники авиаполка ЮВО встали по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

Этот самолет, который может выполнять функции истребителя, бомбардировщика и штурмовика, способен встретиться лицом к лицу не только с воздушным, но также с наземным и надводным противником.

В ближайшее время к берегам Дагестана также перебазируется штаб Каспийской флотилии.

Ранее в среду министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в 2019 году начнут создавать в Кронштадте кластера Военно-морского флота, который позволит сосредоточить учебную, научную и прикладную деятельность.

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