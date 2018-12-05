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Шойгу назвал сумму вложений Минобороны в экономику Санкт-Петербурга

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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В экономику Санкт-Петербурга вложено более 1 трлн рублей по линии Министерства обороны России за счет строек и заказов. Об этом в среду, 5 декабря, сообщил министр обороны Сергей Шойгу в ходе совещания в Северной столице.

«Свыше 970 млрд — это предприятия промышленности и более 70 млрд — объекты инфраструктуры», — цитирует Шойгу телеканал «Звезда».

По словам главы военного ведомства, особое внимание при проведении работ на территории города уделялось сохранению культурного наследия и восстановлению исторического облика зданий. За последние шесть лет было реконструировано и построено более 90 зданий и сооружений общей площадью около 700 тыс. кв. м. Министр отметил, что художественную и историческую и ценность представляют примерно 80 из них.

Накануне Шойгу сообщил, что на селекторном совещании обсуждались способы повышения боевых возможностей российских войск из-за планов США выйти из Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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