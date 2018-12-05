Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»
Минобороны России показало видео заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет». Ролик появился на YouTube в среду, 5 декабря.
На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.
Ранее 5 декабря сообщалось, что основанные на новых физических принципах комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках 1 декабря 2018 года.
Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название этому виду вооружения выбирали в ходе интернет-голосования.
Боевой лазерный комплекс «Пересвет», предположительно, способен поражать не только квадрокоптеры и легкобронированную технику, но и решать задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Ни скорость, ни траектория объектов не мешают точному наведению. Применение подобного оружия для поражения вражеских самолетов и крылатых ракет гораздо экономичнее стандартных систем ПВО и ПРО, так как не требует запуска дорогостоящих противоракет.