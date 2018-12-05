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Минобороны показало видео развертывания боевого лазера «Пересвет»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минобороны России показало видео заступления на опытно-боевое дежурство новейших лазерных комплексов «Пересвет». Ролик появился на YouTube в среду, 5 декабря. 

На кадрах видно, как военнослужащие отрабатывают действия по развертыванию и подготовке техники к применению.

Ранее 5 декабря сообщалось, что основанные на новых физических принципах комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках 1 декабря 2018 года.

Лазерный комплекс был представлен президентом России Владимиром Путиным 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название этому виду вооружения выбирали в ходе интернет-голосования.

Боевой лазерный комплекс «Пересвет», предположительно, способен поражать не только квадрокоптеры и легкобронированную технику, но и решать задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Ни скорость, ни траектория объектов не мешают точному наведению. Применение подобного оружия для поражения вражеских самолетов и крылатых ракет гораздо экономичнее стандартных систем ПВО и ПРО, так как не требует запуска дорогостоящих противоракет.

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