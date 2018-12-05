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Лазерные комплексы «Пересвет» заступили на опытно-боевое дежурство

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Лазерные комплексы «Пересвет», основанные на новых физических принципах, заступили на опытно-боевое дежурство в российских войсках 1 декабря 2018 года. Об этом сообщила газета ВС России «Красная звезда».

Личный состав частей, которые получили комплексы на вооружение, прошел подготовку по теоретическим и практическим знаниям на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности.

В ходе освоения новейшего вооружения военнослужащие отработали действия по развертыванию и подготовке техники к применению.

Лазерный комплекс анонсировал президент России Владимир Путин 1 марта 2018 года в ходе выступления перед Федеральным собранием. Название этому виду вооружения выбирали в ходе интернет-голосования.

Боевой лазерный комплекс «Пересвет», предположительно, способен поражать не только квадрокоптеры и легкобронированную технику, но и решать задачи противовоздушной и противоракетной обороны. Ни скорость, ни траектория объектов не мешают точному наведению. Применение подобного оружия для поражения вражеских самолетов и крылатых ракет гораздо экономичнее стандартных систем ПВО и ПРО, так как не требует запуска дорогостоящих противоракет.

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