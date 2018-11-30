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Россия модернизирует свои реактивные системы залпового огня

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россия увеличит дальность и точность своих реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщил управляющий директор НПО «Сплав» Александр Смирнов. По его словам, работы уже ведутся по заданию Минобороны России.

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Руководитель предприятия, входящего в концерн госкорпорации «Ростех», отметил, что при совершенствовании систем будет учтен опыт их боевого применения в различных регионах. Именно на осонвании этого опыта ведомство выдаст рекомендации для устранения недостатков и совершенствования вооружений.

«Кроме того, мы работаем над увеличением автономности и в перспективе внедрением элементов роботизации в некоторые комплексы. Есть большой спектр наработок, которые мы внедряем в инициативном порядке», — заявил Смирнов «РИА Новости».

19 ноября начальник РВиА Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал, что в 2018 году начнется плановое перевооружение с реактивных систем залпового огня крупного калибра «Смерч» на модернизированные РСЗО «Торнадо-С».

В начале мая сообщалось, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) впервые испытали автоматизированную систему управления (АСУ) средствами ПВО с элементами искусственного интеллекта. Она позволяет объединить в единый ударный кулак зенитные ракетные системы С-300 и С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» и современные радиолокационные системы.

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